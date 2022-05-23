Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Kayseri ile Sivasspor , 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesinde TFF, yaptığı açıklamayla mücadeleyi yönetecek hakemi tayin etti. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak ZTK final maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Saat 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.