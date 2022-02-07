ZTK'da sezonun son kura çekimine kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya ev sahipliği yapacak.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.