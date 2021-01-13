Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. 12 Ocak Salı günü başlayan son 16 turunun ilk maçında Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-0'la geçti. Sivasspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederken, penaltılar sonucu Yeni Malatyaspor'u 8-7 mağlup eden Galatasaray , tur biletini kapan bir diğer ekip oldu. 13 Ocak Çarşamba günü de 3 maçla devam edildi. Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-1'le geçti. Tuzlaspor'a konuk olan Başakşehir, sahadan 5-1 galip ayrılırken, Larin'in golüyle Rizespor'u avlayan Beşiktaş turlayan taraflar oldular.

Bu sonuçların ardından Adana Demirspor ve Tuzlaspor'un kupaya veda etmesiyle yoluna devam eden takımlar sadece Süper Lig ekipleri oldu. Son 16 maçları Alanyaspor-Erzurumspor ve Fenerbahçe -Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak. Son 16 turunun ardından turnuvada yoluna devam eden 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 15 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak kura çekiminin saati henüz belli değil. A Spor'dan naklen yayınlanacak kura çekiminin canlı yayını fanatik.com.tr'de olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç mı?

Çeyrek Final müsabakaları, Son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 8 takım arasında ve tek maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler TFF tarafından düzenlenecek kura çekimi sonucunda belirlenir. Kura çekiminde, bu statünün 3. maddesi uyarınca belirlenecek olan 4 takım, seri başı olur ve diğer 4 takım ile eşleşir. Müsabakalar küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanır.

Müsabakaların normal süresi sonunda eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR var mı?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlar çeyrek finale kaldı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar çeyrek finale yükselen takımlar ve kalan maçlar şu şekilde;

Antalyaspor

Sivasspor

Galatasaray

Konyaspor

Başakşehir

Beşiktaş

Alanyaspor / Erzurumspor

Fenerbahçe / Kasımpaşa