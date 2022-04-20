Ziraat Türkiye Kupası | Alanyaspor-Sivasspor maçı canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde iki Süper Lig ekibi; Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşacak. Ligde Avrupa potasını kovalayan Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda da finali hedeflerken, kümede kalmayı büyük ölçüde başaran Sivasspor da kupayı müzesine götürerek kısa yoldan Avrupa Kupası bileti almanın peşinde. İki takım da Mayıs başında oynanacak rövanş öncesinde avantaj peşinde. Alanyaspor-Sivasspor maçının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı dün başladı. Trabzonspor dolu tribünler önünde sahasında Kayserispor'u, Andreas Cornelius'un attığı tek golle devirdi ve 10-11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajı kaptı. Yarı final karşılaşmalarının diğer ayağında bu akşam iki Süper Lig ekibi kozlarını paylaşacak.
Ligde Avrupa potasını kovalayan Aytemiz Alanyaspor büyük ölçüde kümede kalmayı başaran Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek. İki takım da Mayıs ayında Sivas'ta oynanacak rövanş maçına avantajlı skorla gitmeyi amaçlıyor.
Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanyaspor-Sivasspor maçı bu akşam 20.30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneceği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen olarak şifresiz yayınlanacak.