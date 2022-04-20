Ziraat Türkiye Kupası | Alanyaspor-Sivasspor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı dün başladı. Trabzonspor dolu tribünler önünde sahasında Kayserispor'u, Andreas Cornelius'un attığı tek golle devirdi ve 10-11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajı kaptı. Yarı final karşılaşmalarının diğer ayağında bu akşam iki Süper Lig ekibi kozlarını paylaşacak.

Ligde Avrupa potasını kovalayan Aytemiz Alanyaspor büyük ölçüde kümede kalmayı başaran Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek. İki takım da Mayıs ayında Sivas'ta oynanacak rövanş maçına avantajlı skorla gitmeyi amaçlıyor.

Alanyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor-Sivasspor maçı bu akşam 20.30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneceği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen olarak şifresiz yayınlanacak.



