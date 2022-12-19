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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 5. tur maçlarının bazılarının hakemleri belli oldu. İşte Fenerbahçe ve Başakşehir'in karşılaşmalarında düdük çalacak isimler.

19 Aralık 2022, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur hakemleri belli oldu

Dünya Kupası arası sona erdi ve Türkiye'de futbol Ziraat Türkiye Kupası ile yeniden start alıyor. Kupanın 5. turunda 4 büyüklerin hepsi sahne alıyor. 

Bu karşılaşmalardan yarın oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu. Fenerbahçe 'nin İstanbulspor ile Başakşehir'in de Göztepe ile oynayacağı müsabakalarda görev yapacak hakemler de belli oldu. 

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İşte ZTK 5. Turu'nda salı günü (yarın) oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler:

13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor (Ali Palabıyık)

13:00 Ankaragücü - Tuzlaspor (Suat Arslanboğa)

15:00 Sivasspor - Esenler Erokspor (Turgut Doman)

17:00 Antalyaspor - Manisa FK (Tugay Kaan Numanoğlu)

19:00 Başakşehir - Göztepe (Zorbay Küçük)

21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor (Volkan Bayarslan)

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