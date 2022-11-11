Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Maçlar 20-21-22 Aralık tarihlerinde seri başı takımlarının sahalarında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayan kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Konyaspor ve Başakşehir takımları yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 20-21-22 Aralık tarihlerinde seri başı takımlarının sahalarında oynanacak.
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SÜPER LİG'DEN 18 TAKIM
Kurada Spor Toto Süper Lig’den Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray , Adana Demirspor, Kayserispor, Beşiktaş , Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Giresunspor, Sivasspor Ümraniyespor ile İstanbulspor yer aldı.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ: FUTBOLUMUZUN ÖNEMLİ MARKASI
Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk 4 tur sonunda rakiplerini geçerek bir üst tura kalan bütün takımları tebrik ediyorum. 5. turdan başlayacak takımlara da başarılar diliyorum. Tüm Türkiye’yi kucaklayan Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından birisidir. Futbolseverler geride kalan 4 turda bol gollü, zevkli mücadeleler izledi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek 32 takımımızın da aynı çekişmeli, güzellikte maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. En büyük dileğimiz Fair-Play. Hak edenin kazanacağı karşılaşmaları olmasını diliyorum" diye konuştu.
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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 4. TURU GEÇTİ
Galatasaray ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katıldı. Sarı kırmızılılar, Ofspor ile eşleşmiş ve sahasında oynadığı maçı Seferovic ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Serik Belediyespor'u ağırlamıştı. Siyah beyazlılar, Nathan Redmond, Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.
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İŞTE ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Sivasspor - Esenler Erokspor
Ankaragücü - Tuzlaspor
Fatih Karagümrük - Uşakspor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Trabzonspor - Samsunspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Başakşehir - Göztepe
Antalyaspor - Manisa FK
Gaziantep FK - Boluspor
Kasımpaşa - Ümraniyespor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
Konyaspor - Bodrumspor
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