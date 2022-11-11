Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayan kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Konyaspor ve Başakşehir takımları yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 20-21-22 Aralık tarihlerinde seri başı takımlarının sahalarında oynanacak.

İlgili Haberler Başakşehir maçı öncesi müjde!









SÜPER LİG'DEN 18 TAKIM

Kurada Spor Toto Süper Lig’den Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray , Adana Demirspor, Kayserispor, Beşiktaş , Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Giresunspor, Sivasspor Ümraniyespor ile İstanbulspor yer aldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: FUTBOLUMUZUN ÖNEMLİ MARKASI

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk 4 tur sonunda rakiplerini geçerek bir üst tura kalan bütün takımları tebrik ediyorum. 5. turdan başlayacak takımlara da başarılar diliyorum. Tüm Türkiye’yi kucaklayan Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından birisidir. Futbolseverler geride kalan 4 turda bol gollü, zevkli mücadeleler izledi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek 32 takımımızın da aynı çekişmeli, güzellikte maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. En büyük dileğimiz Fair-Play. Hak edenin kazanacağı karşılaşmaları olmasını diliyorum" diye konuştu.





GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 4. TURU GEÇTİ

Galatasaray ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katıldı. Sarı kırmızılılar, Ofspor ile eşleşmiş ve sahasında oynadığı maçı Seferovic ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Serik Belediyespor'u ağırlamıştı. Siyah beyazlılar, Nathan Redmond, Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.





İŞTE ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Esenler Erokspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Fatih Karagümrük - Uşakspor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Samsunspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Başakşehir - Göztepe

Antalyaspor - Manisa FK

Gaziantep FK - Boluspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

Konyaspor - Bodrumspor







