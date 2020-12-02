Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle:

15 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor

15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon

18.30 Göztepe - Bursaspor

21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

16 Aralık Çarşamba

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor

14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor

21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

17 Aralık Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor

13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu

15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor

17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor

19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor

21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu