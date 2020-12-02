Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçlarının programı şöyle:
15 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa - Muğlaspor
15.00 Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
17.00 Yeni Malatya - Hekimoğlu Trabzon
18.30 Göztepe - Bursaspor
21.00 Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
16 Aralık Çarşamba
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler Erokspor
14.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
18.15 Trabzonspor - Adana Demirspor
21.00 Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
17 Aralık Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu
15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Boluspor
17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor
19.00 Medipol Başakşehir - Turgutluspor
21.00 Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu