Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları kaç kaç, hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. eleme turunda oynanacak maçlar öncesinde karşılaşmaların yayın bilgileri büyük merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının yayınlanacağı kanal, saat ve ne zaman başlayacağını merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Detaylar haberimizde...
Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. eleme turunda oynanacak maçlar öncesinde karşılaşmaların yayın bilgileri büyük merak konusu. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, dün başladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu ASPOR... Tüm kupa maçları dönüşümlü olarak ASPOR'dan yayınlanıyor. Maçların yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...
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1 Aralık Çarşamba:
14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor
14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor
14.00 Altaş Denizlispor -Ağrı 1970
15.00 Adanaspor-Kocaelispor
17.00 Aytemiz Alanyaspor -Osmaniyespor
19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır
21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor
2 Aralık Perşembe:
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor
19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor