Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. eleme turunda oynanacak maçlar öncesinde karşılaşmaların yayın bilgileri büyük merak konusu. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, dün başladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu ASPOR... Tüm kupa maçları dönüşümlü olarak ASPOR'dan yayınlanıyor. Maçların yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

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1 Aralık Çarşamba:

14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor

14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor

14.00 Altaş Denizlispor -Ağrı 1970

15.00 Adanaspor-Kocaelispor

17.00 Aytemiz Alanyaspor -Osmaniyespor

19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır

21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

2 Aralık Perşembe:

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor

19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor



