Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kura heyecanı... Kupanın 3. turunda, 2. turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig ’den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig’de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig’den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak.

Kupa statüsünün 2A-c maddesinde belirtildiği üzere, 86 takımdan 43 takım seribaşı olacak ve müsabakalar seribaşı takımların sahasında yapılacak. 3. eleme turu tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimi 23 Ekim Cuma günü saat 14.30’da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kura çekimi ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor ’un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirecek. Bu uygulama ilerleyen turların kura çekimlerinde yeni isimlerle devam edecek.