Ziraat Bankkart-Projekt Warszawa maç sonucu: 3-1

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında konuk ettiği Polonya takımı Projekt Warszawa’yı 3-1 yendi. Temsilcimizde karşılaşmayı 24 sayıyla tamamlayan Bulgar smaçör Martin Atanasov karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Ziraat Bankkart, grubundaki beşinci maçında 8 Şubat Salı günü deplasmanda, Belçika ekibi Greenyard Maaseik ile karşılaşacak.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Meryem Pelenk Tekol (Türkiye)
ZİRAAT BANKKART: Bedirhan, Arslan, Atanasov, Faik Samet, Camejo, Halil İbrahim, Berkay (L) (Aykut, Ahmet Samet, Muhammet, İzzet Alp, Tuinstra)
PROJEKT WARSZAWA: Grobelny, Nowakowski, Petkovic, Kwolek, Wrona, Trindad de Haro, Wojtaszek (L) (Janikowski, Blankenau, Kowalczyk, Galazka, Superlak)
SETLER: 25-17, 17-25, 25-18, 25-18
SÜRE: 110 dakika (26′,29′,28′, 27′)