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Ziraat Bankkart-Projekt Warszawa maç sonucu: 3-1

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında konuk ettiği Polonya takımı Projekt Warszawa’yı 3-1 yendi.

25 Ocak 2022, Salı 23:48 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart-Projekt Warszawa maç sonucu: 3-1

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında konuk ettiği Polonya takımı Projekt Warszawa’yı 3-1 yendi. Temsilcimizde karşılaşmayı 24 sayıyla tamamlayan Bulgar smaçör Martin Atanasov karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Ziraat Bankkart, grubundaki beşinci maçında 8 Şubat Salı günü deplasmanda, Belçika ekibi Greenyard Maaseik ile karşılaşacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Meryem Pelenk Tekol (Türkiye)

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan, Arslan, Atanasov, Faik Samet, Camejo, Halil İbrahim, Berkay (L) (Aykut, Ahmet Samet, Muhammet, İzzet Alp, Tuinstra)

PROJEKT WARSZAWA: Grobelny, Nowakowski, Petkovic, Kwolek, Wrona, Trindad de Haro, Wojtaszek (L) (Janikowski, Blankenau, Kowalczyk, Galazka, Superlak)

SETLER: 25-17, 17-25, 25-18, 25-18

SÜRE: 110 dakika (26′,29′,28′, 27′)

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