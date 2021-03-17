Ziraat Bankkart hedefe kilitlendi

Temsilcimiz İtalyan EKİBİ Power Volley Milano ile CEV Challenge Kupası final ilk maçında deplasmanda 21.00'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın rövanşı 24 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Rövanş öncesi Kupavolley'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde karşılaşacak olan Ziraat Bankkart her iki kulvarda da hedefe ulaşmayı planlıyor. Zorlu süreç öncesinde Kırmızı-Beyazlılar'ın antrenörü Giampaolo Medei, "Her şey aslında şimdi yeni başlıyor. 3 organizasyonda da emeklerimizin karşılığını almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.