Ziraat Bankkart - Fonte Bastardo Azores maç sonucu: 3 - 1

Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Ziraat Bankkart, Portekiz’in Fonte Bastardo Azores ekibini 3-1 mağlup etti. İki takımın anlaşmasıyla karşılaşmanın rövanşı, yine TVF Başkent Voleybol Salonu’nda 13 Kasım Cuma günü oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak





Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ignat Mitev (Bulgaristan), Nikolaos Fragkakis (Yunanistan)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul)

Fonte Bastardo Azores: Neves, Ferreira, Felicio, Dos Santos Gomes, Moreira, Mendes (Del Valle, Goncalves, Federico Gomez, Cunha)

Setler: 25-23, 23-25, 25-18, 25-21

Süre: 111 dakika (26, 29, 27, 29)





ANKARA (AA)