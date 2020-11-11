Ziraat Bankkart - Fonte Bastardo Azores maç sonucu: 3 - 1
Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Ziraat Bankkart, Portekiz’in Fonte Bastardo Azores ekibini 3-1 mağlup etti. İki takımın anlaşmasıyla karşılaşmanın rövanşı, yine TVF Başkent Voleybol Salonu’nda 13 Kasım Cuma günü oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak
Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Ziraat Bankkart, Portekiz’in Fonte Bastardo Azores ekibini 3-1 mağlup etti. İki takımın anlaşmasıyla karşılaşmanın rövanşı, yine TVF Başkent Voleybol Salonu’nda 13 Kasım Cuma günü oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ignat Mitev (Bulgaristan), Nikolaos Fragkakis (Yunanistan)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Muhammet Ertuğrul)
Fonte Bastardo Azores: Neves, Ferreira, Felicio, Dos Santos Gomes, Moreira, Mendes (Del Valle, Goncalves, Federico Gomez, Cunha)
Setler: 25-23, 23-25, 25-18, 25-21
Süre: 111 dakika (26, 29, 27, 29)
ANKARA (AA)