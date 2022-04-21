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Ziraat Bankkart, finalde

AXA Sigorta Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 25-20, 25-22, 25-16 setlerle yenerek finale yükseldi.

21 Nisan 2022, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart, finalde

AXA Sigorta Efeler Ligi yarı final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk etti. Ziraat Bankkart 25-20, 25-22, 25-16 setlerle Sarı-Lacivertliler'i yenerek finale yükseldi. Ziraat Bankkart’ın finaldeki rakibi Halkbank-Arkas karşılaşmanın sonucunda belli olacak.

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Oreol Camejo, Berkay Bayraktar (L), Halil İbrahim Yücel

Fenerbahçe: Yacine Louati, Ahmet Tümer, Emre Batur, Salva Oliva Hidalgo, Metin Toy, Marouf, Hasan Yeşilbudak (L), Burak Mert, Taha Erden, Kaan Gürbüz, izzet Ünver

Setler: 25-20, 25-22, 25-16

Süre: 1 saat 46 dakika

İSTANBUL (İHA)

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