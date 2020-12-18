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Ziraat Bankkart - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - 0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi

18 Aralık 2020, Cuma 02:00 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankkart - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - 0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 25-22, 25-17, 25-16'lik setlerle 3-0 yendi


Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Ter Maat, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Cafer Kırkıt, Emin Gök, Burakhan Tosun)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Alisson, Murathan Kısal, Berk Dilmenler, Husaj, Uğur Kılınç, Muhammet Kaya (Serkan Ramazan Kılıç, Çağatay Durmuş, Esat Dalgıç, Anıl Tokat, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 25-22, 25-17, 25-16

Süre: 79 dakika (28, 28, 23)


(AA)

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