AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından Ziraat Bankası Spor Tesisleri’nde 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanı gerçekleştirildi.

Tecrübeli ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile 2020-2021 sezonunda mücadele edecek Ziraat Bankası, İtalyan başantrenör Giampaolo Medei yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı. Antrenmanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gruplar halinde başlayan kırmızı-beyazlılar, tam kadro yeni sezona "merhaba" dedi.