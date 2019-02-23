Ziraat Bankası - Galatasaray maç sonucu: 2-3

Efeler Ligi 20. haftasında Ziraat Bankası’nın konuğu olan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

23 Şubat 2019, Cumartesi 20:08
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Ziraat Bankası - Galatasaray maç sonucu: 2-3

Voleybol Efeler Ligi’nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ziraat Bankası’nı 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin (Volkan Döne, Selim Demir, Umut Şahin, Yunus Emre Tayaz, Cafer Kirkit, Enes Atlı)

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Antonov, Özgür Türkmen, Ufuk Minici)

Setler: 25-20, 22-25, 25-16, 15-25, 10-15

Süre: 132 dakika (28, 33, 28, 26, 17)

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