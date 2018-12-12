Ziraat Bankası: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası’nı 3-2 yendi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 21:25
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Ziraat Bankası: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası’nı 3-2 yendi.

Ziraat Bankası: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok

Ziraat Bankası: Ghaemi, Kemal Kayhan, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Selim Demir, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Koray Şahin)

İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan)

Setler: 25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19

Süre: 140 dakika (30, 30, 24, 29, 27)

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