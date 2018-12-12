Voleybol Efeler Ligi’nin 10. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Ziraat Bankası’nı 3-2 yendi.
Ziraat Bankası: 2 - İnegöl Belediyespor: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Çetin Ok
Ziraat Bankası: Ghaemi, Kemal Kayhan, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Jovovic (Volkan Döne, Selim Demir, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Koray Şahin)
İnegöl Belediyespor: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Efe Er, Berkan Bozan)
Setler: 25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19
Süre: 140 dakika (30, 30, 24, 29, 27)