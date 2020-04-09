Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları başladı. Corona virüs ekonomik tedbirler kapsamında bankalar düşük ve orta gelirli grupta yer kesimler için 6 ay ödemesiz düşük faizli Temel İhtiyaç Desteği kredisi verilecek. Başvuru detayları Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank resmi internet sitesi üzerinde paylaşıldı. 10 bin TL kredi imkanına SMS yolu ile başvuru gerçekleştirilebiliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın kredisine nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar haberimizde.

ZİRAAT KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Albayrak açıklamasında:"5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Dün itibarıyla 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Bireysel İhtiyaç Desteği kredisi detayları;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL