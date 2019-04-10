Ziraat Bankası: 0 - Maliye Piyango: 3

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8’incilik etabı ilk maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup etti.

10 Nisan 2019, Çarşamba 20:03
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Ziraat Bankası: 0 - Maliye Piyango: 3

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8’incilik etabı ilk maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşacak takımın 5’incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan

Ziraat Bankası: Selim Demir, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Şahin, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt)

Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 18-25, 23-25, 21-25

Süre: 77 dakika (25, 25, 27)

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