Ziraat Bankası: 0 - Maliye Piyango: 3

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8’incilik etabı ilk maçında Maliye Piyango, Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın 5’incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan
Ziraat Bankası: Selim Demir, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Şahin, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kırkıt)
Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Görkem Sertel, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 18-25, 23-25, 21-25
Süre: 77 dakika (25, 25, 27)