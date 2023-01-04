Amerikan Basketbol Ligi ( NBA ) ekibi New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün oynanan Philadelphia 76ers maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Williamson'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. 22 yaşındaki basketbolcunun durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu sezon 26 sayı, 7 ribaunt, 4,6 asist ortalamalarıyla oynayan Williamson'ın önemli oyunculardan biri olduğu Pelicans, 23 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alıyor.