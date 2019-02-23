Zion, NBA’e gelmeden reyting rekorları kırıyor

Duke’un merakla NBA’e beklenen büyük yeteneği Zion Williamson kolej basketbolunun reyting rekorlarını değiştiriyor.

North Carolina Tar Heels’le Duke Blue Devils arasında oynanan kolej basketbolu maçı bir hafta içi günü tarihin en çok izlenen kolej basketbolu maçı olarak tarihe geçti.

ESPN Media Zone‘un verdiği bilgiye göre 4 milyon 343 bin izleyici eşleşmeyi izlemek için ekran başına geçerken daha önceki 4 milyon 140 bin izleyicilik rekor da tarihe gönüldü.

Duke’un North Carolina’yı 88-72 mağlup ettiği maç ESPN tarihinin en çok izlenen beşinci kolej basketbolu maçı olarak da kayıtlara geçti.

Fakat izleyiciler, eşleşmeden beklediği verimi Zion Williamson’ın 33. saniyede dizinden sakatlanmasıyla alamadı.

Ayakkabısının patlamasıyla dengesi bozulan Zion’ın yaşadığı sakatlık spor ayakkabı sponsoru Nike’ın hisselerinde de milyar dolalık bir kayba neden oldu.

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