Transfere 500 milyon euroluk bir bütçe ayıracağı öne sürülen Real Madrid'in gündemindeki futbolculardan biri de Manchester United'ın yıldız ismi Paul Pogba'ydı. Real'in teknik patronu Zinedine Zidane'dan konuyla ilgili bugün flaş bir açıklama geldi.

La Liga'da yarın oynayacakları Huesca maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Fransız teknik adam, vatandaşı Pogba'yı çok beğendiğini vurgularken "Onu kişisel olarak da tanıyorum. Çok farklı bir oyuncu. Pogba kadar takımına katkıda bulunan oyuncu sayısı çok azdır." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcunun hem savunmayı hem de hücumu çok iyi bildiğinin altını çizen Zizou, "Bununla birlikte Pogba, bizim oyuncumuz değil ve şu an Manchester United'da oynuyor. Buna saygı duymalıyız. Zaten kendisi de bir gün United'dan ayrılırsa oynamak istediği takımın Real olduğunu hep söyledi." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler