Zinedine Zidane, Manchester United'a doğru!
Geçtiğimiz sezonun sonunda Real Madrid'le yollarını ayıran Zinedine Zidane hakkında gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Fransız teknik adamın gelecek sezon için Manchester United ile görüştüğü öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezonun sonunda Real Madrid'deki görevinden ayrılan Zinedine Zidane'ın adı, uzun bir süredir Manchester United ile birlikte anılıyordu.
Son olarak menajer Jose Mourinho'nun görevine son veren Kırmızı Şeytanlar, takımı sezon sonuna kadar efsanevi futbolcuları Ole Gunnar Solskjaer'e emanet etmişti.
Önümüzdeki sezon için yeni hoca arayışlarını sürdürdüğü ifade edilen United'ın Zidane ile görüştüğü öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, resmi Twitter hesabından duyurduğu haberde "Manchester United, Zidane ile temasa geçti." ifadelerini paylaştı.
https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1075702102771621888
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler