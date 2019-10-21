Zinedine Zidane konuşuyor (CANLI)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.hafta maçında yarın İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda yarın saat 22:00’de başlayacak mücadele öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos, basın toplantısı düzenliyor.

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Sergio Ramos'un açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten yıldız futbolcu ''Kesinlikle tecrübeli bir takımız, kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kötü sonuçlar aldık son zamanlarda. Bu maçı çıkış olarak görüyoruz. Kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'Birlikteyiz, kendisine güveniyoruz'

Zidane'ın geleceği ve Jose Mourinho ile ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli oyuncu, ''Takımda Zidane'ı herkes çok seviyoruz. Birlikteyiz, kendisine güveniyoruz. Daha iyi sonuçlar almak isterdik, önümüzdeki maçlarda bunu başarmak istiyoruz. Herkes istediğini düşünebilir. Ben bunlara saygı duyuyorum. Biz bunları aşmalıyız, sonuçta çok iyi bir takımız ve daha iyi işler yapabiliriz.'' dedi.

'Falcao çok büyük bir oyuncu'

Galatasaray'ın Kolombiyalı süperstarı Falcao'ya saygı duyduğunu vurgulayan Ramos, "Bizi çok iyi karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Türkiye'de çok büyük ambiyanslarda oynadık daha önce. Türkiye'de çok önemli taraftarları olan takımlara karşı oynadık. Falcao çok büyük bir oyuncu, oynaması durumunda bize karşı çok büyük bir tehlike teşkil edecektir." diye konuştu.