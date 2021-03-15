Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibinden ayrılacağı ve Real Madrid'e döneceği konuşulurken, flaş bir açıklama geldi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçı öncesi Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransız teknik adam, Juventus'tan ayrılacağı konuşulan ve adı eflatun beyazlılarla anılan Ronaldo'nun geri dönebileceğini dile getirdi. Zidane "Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönebilir. Onu tanıyoruz, nasıl biri olduğunu ve burada yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu an bir Juventus futbolcusu ve buna saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

"Gelecekte neler olacağını göreceğiz"

Fransız teknik adam, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için ayrıca "Gelecekte neler olacak göreceğiz. Ona, teknik direktörlük yapma şansını elde ettim ve bu çok özeldi. Şu an Juventus'ta oynuyor, gelecekte yaşanacakları hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.