Zihin açıcı gıdalar nelerdir?

Beynin gelişimini sağlamak, zihin açıklığı, dikkat dağınıklığını engelleyici bir organizma oluşturmak için sağlanan beslenme programı, ana yemeğin çoğunlukla toprak üstünde yetişen lifli meyveler ve sebzelerden oluşması, bunun yanında da et ve diğer protein kaynaklarının bol miktarda tüketilmesi gerekmektedir. Yağ içeriği yüksek, proteinlerin içerisinde doğal olarak bulunan tereyağı ve zeytinyağından, sert kabuklu kuru yemişlerden elde ederiz. Böylece hem iştah kontrolünü sağlamış olur hem de zihin açmış ve dikkati toplamaya yardımcı olmuş oluruz.

Peki zihni açan gıdalar nelerdir?

Sebzeler: Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, brokoli, lahana, pazı, soğan, sarımsak, mantar, kereviz, fasulye, enginar, rezene, pırasa, turp, maydanoz, domates, bal kabağı, salatalık, limon, kuşkonmaz gibi gıdalar ile besin çeşitliliği sağlanmalıdır.

Meyveler: Avokado ve tüm kırmızı meyveler (ahududu, böğürtlen, yaban mersini, üzüm vb.).

Fermente gıdalar: Yoğurt, kefir, turşular (salatalık, lahana, diğer sebzeler vb.), yer elması, sarımsak, soğan, pırasa, turp vb. bunlar kalsiyum, magnezyum ve demir de dahil olmak üzere vücuttaki minerallerin emilimini artırmaya yardımcı olurlar.

Sağlıklı yağlar: Sızma zeytinyağı, tahin, susam, Hindistan cevizi yağı, ceviz, çayırda otlamış hayvanın iç yağları, zeytin, keten tohumu, Antep fıstığı, fındık, badem, yer fıstığı, kabak çekirdeği gibi yağ kaynaklarıdır.

Protein: Yumurta, deniz balıkları, kabuklu deniz ürünleri (karides, yengeç, ıstakoz, midye, deniz tarağı vb.), organik tavuk, hindi, ördek gibi besinler.

Otlar ve baharatlar: Hardal, zerdeçal ve zencefil gibi baharatlar.

Özellikle aldığınız ürünlerde GDO olmayan, organik, olabilirse glütensiz olanları tercih etmeye özen gösterin.

Bunların haricinde; tatlandırıcılar, katkı maddeleri, işlenmiş gıdalar, boya-katkı maddesi içeren gıdalardan uzak durun.

Beslenmeye polifenol içeriği yüksek besinlere de yer vermeye çalışın; kahve, çay ve çikolatayı beslenmenizde bulundurun.