Geçtiğimiz sezon sonunda ani bir kararla takımdan ayrılan Zidane, Real Madrid'e geri dönmüş ve 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransız teknik adamın, Los Galacticos'tan yıllık 12 milyon Euro kazanacağo öğrenildi. Zidane istifa etmeden önce ise Madrid'den 6 milyon Euro kazanıyordu.

Madrid şehrinin diğer takımı olan Atletico Madrid ise Arjantinli Teknik Direktör Diego Simeone'ye yıllık bonuslarla birlikte 24 milyon Euro ödüyor. Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ise Manchester United'da yıllık 20 milyon Euro kazanıyordu. Hala görevde olan Tottenham menajeri Mauricio Pochettino 10, Liverpool menajeri Jurgen Klopp 8.5, Juventus Tenik Direktörü Max Allegri ise 8 milyon Euro kazanıyor.