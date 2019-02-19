Abramovich’in, 1 numaralı adayının ise geçen sezon Real Madrid’le yollarını ayıran ve şu an boşta olan Zinedine Zidane olduğu öğrenildi. Zidane’la kurulan ilk temasta Fransız teknik adamın, teklife sıcak baktığı ancak Maviler’e imzayı atmak için iki şart sunduğu öğrenildi. Bunlardan ilkinin, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı yıldız Eden Hazard’ın kesinlikle takımda tutulması olduğu bildirildi.

2.5 sezonda 9 kupa kazandı

İkinci şartın ise gelecek sezon için 200 milyon Pound’luk (1 milyar 371 milyon TL) transger bütçesi olduğu öne sürüldü. Zidane, Real’de 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya Ligi ve 1 İspanya Süper Kupası kazanmıştı.