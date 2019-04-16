Zidane yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda yine kazanamadı

La Liga'nın 32. haftasında Zidane yönetimindeki Real Madrid, Leganes'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 45. dakikada Jonathan Silva’nın attığı golle ev sahibi Leganes’in 1-0’lık üstünlüğünde sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında Karim Benzema ile beraberliği yakalayan Real Madrid, maçın geri kalan dakikalarında oyuncularının tüm çabalarına rağmen galibiyet golünü bulamayıp sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Real Madrid’in puanı 61 oldu ve lider Barcelona’nın 13 puan gerisinde yer aldı. Leganes ise 41 puanla 11. sırada yer aldı.

Real Madrid, Zinedine Zidane geldikten sonraki ikinci deplasmanında da üç puan alamamış oldu. Önümüzdeki hafta Zidane'ın öğrencileri Athletic'i konuk edecek. Leganes ise Villarreal deplasmanına çıkacak.