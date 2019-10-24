’Zidane savunma görevi verdi’

Real Madrid’in 18 yaşındaki yıldızı Rodrygo, hocası Zidane’ın maç öncesi herkese savunma görevi verdiğini söyledi.

Genç yetenek, “Zidane bana sahaya çık ve futboldan keyif al. Defansif görevlerini aksatma. Basit oyna talimatı verdi. Deplasmanda oynuyoruz ve çok zor bir maç. Ayrıca böylesine gürültülü ve etkili bir stadyumda oynuyorsunuz. Her oyuncunun savunma görevi vardı. Adımı 11’de görünce şaşırdım. Bunu konuşmuştuk ama bu maçta olmasını beklemiyordum. Kendimi çok gergin hissettim” diye konuştu.