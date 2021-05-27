İspanya LaLiga'da şampiyon Atletico'nun ardından sıralamada 2. olan Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın geleceği netleşmeye başladı. Sky Sports'un muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre, 48 yaşındaki teknik adam, kulübüyle yollarını ayırma kararı aldı.









Bir süredir takımdan ayrılacağı iddialarının çok sık konuşulmasının ardından geleceği de büyük merak konusu olan Zidane'nın bu kararının yönetimle yapılan görüşme sonrasında resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Fransız teknik adamın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu oldu.









Avrupa'da değişim rüzgarı

Avrupa futbolunda teknik adamların ve takımların kararları şimdiden çok konuşulacak gibi duruyor. Almanya Bundesliga'da kazanmadığı kupa kalmayan Hans Flick, Bayern Münih'den ayrılıp, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanmıştı. Bundesliga devi ise Leipzig'in genç hocası Nagelsmann'ı takımın başına geçeceğini açıklamıştı.

İtalya Serie A'da şampiyon olarak dikkatleri üzerine çeken Inter'de teknik direktör Conte ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin yanı sıra Zidane haberinin de spor kamuoyunda konuşulması gündem yarattı.