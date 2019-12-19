Zidane El Clasico tarihine geçti!
Real Madrid dün akşam oynanan Barcelona maçını 0-0 berabere bitirdi ve teknik direktörü Zinedine Zidane tarihe geçti. Fransız teknik adam, El Clasico tarihinde Barcelona deplasmanında ilk beş maçını kaybetmeyen ilk isim oldu.
Real Madrid La Liga'da ertelenen El Clasico'dan yenilmeden çıkmayı başardı. Barcelona'nın sahası Camp Nou'da mücadele golsüz sona ererken Zidane da tarihe geçmiş oldu. Fransız ünlü teknik adam, Real Madrid teknik direktörü olarak Barcelona deplasmanında ilk beş maçını kaybetmeyen ilk teknik direktör oldu ve kırılması güç bir rekora imza attı.
Zidane dönemi Camp Nou'da oynanan El Clasico maçları
2019-2020 Barcelona 0-0 Real Madrid
2017-2018 Barcelona 2-2 Real Madrid
2017-2018 Barcelona 1-3 Real Madrid (İspanya Süper Kupa)
2016-2017 Barcelona 1-1 Real Madrid
2015-2016 Barcelona 1-2 Real Madrid