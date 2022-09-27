Zhou Guanyu, 2023 yılında Alfa Romeo ile devam edecek

Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo, Çinli sürücü Zhou Guanyu'nun 2023 yılında da takımla birlikte yarışmaya devam edeceğini duyurdu.

Alfa Romeo açıklamasında, bu sezon F1 kariyerine başlayan 23 yaşındaki pilotun olgunluk seviyesi, yarış becerisi ve bağlılığının altını çizdi.

Vasseur'den övgü dolu sözler

Alfa Romeo patronu Fred Vasseur, bu hafta sonu yapılacak Singapur Grand Prix öncesinde "Zhou ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum, ilk günden itibaren, çalışma yaklaşımıyla beni etkiledi ve bu her zaman çok olumlu bir özellik. Hızlı olduğunu biliyorduk ama bu kadar kısa sürede Formula 1'e adapte olması sezonumuzun en iyi sürprizlerinden biri oldu." sözlerini dile getirdi.

İlk yarışında ilk puan

Formula 1 kariyerine Bahreyn Grand Prix'si ile başlayan Zhou, ilk yarışında 10. olarak ilk puanını almayı başarmıştı. Çinli sürücü daha sonra Kanada ve İtalya Grand Prix'sinde de puan toplama başarısı gösterdi.



