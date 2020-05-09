Zeytin yaprağı, Türkiye'nin ılıman iklime sahip pek çok yöresinde yetişmekte olan bir bitkidir. Bu sebeple sıklıkla kullanılmaktadır. Zeytin yaprağını kullanan birçok kişi, zeytin yaprağının faydaları hakkında detaylı araştırmalar yapmaktadır. Zeytin yaprağı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağından faydalanmak için nasıl kullanmak gerekir? Bilgileri öğrenerek zeytin yaprağını sofralarınıza dahil edebilirsiniz. İşte, zeytin yaprağı hakkında tüm detaylar. Zeytin yaprağı, şifalı birçok vitamini içeriğinde barındıran lezzetli bir bitkidir. Uzmanlar tarafından birçok rahatsızlık için önerilmektedir.

Zeytin yaprağı faydaları neler?

Son dönemlerde zeytin yaprağı kurutularak toz haline getirilip çay halinde tüketilebilmektedir. Böylece düzenli tüketenlerde hızlı ve sağlıklı zayıflama imkanı sağlamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı mücadele etme kolaylığı sağladığı da bilinen bir gerçektir. Zeytin yaprağı, bronşit, kalp ve damar hastalıkları, grip, soğuk algınlığı, çeşitli cilt hastalıkları, zatürre ve mantar gibi hastalıkları tedavi etme konusunda büyük etkiye sahiptir. Metabolizmayı hızlandırırken bir yandan da tokluk hissi vererek zayıflama konusunda yardımcı olmaktadır.

Zeytin yaprağı yalnızca cilt hastalıklarını iyileştirmez. Hiçbir hastalığı olmayanlarda da cildin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlamaktadır. Tok tutma özelliği sayesinde yüksek karbonhidratlı besinlere olan ihtiyacı büyük oranda azaltmaktadır. Böylece kalp ve damar hastalıklarında önleyici ve durdurucu etkiye sahiptir. Zeytin yaprağı eskiden yaraları iyileştirmek amacıyla doktorlar tarafından kullanılmakta olan bir ilaçtı. Şimdi alternatif tıpta yaraları iyileştirmede birebir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir.

Sindirim ve bağışıklık sisteminde ortaya çıkan her türlü enfeksiyon için erken çözüm olanağı sağlar. Mikropların kısa sürede ölmesini sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Zeytin yaprağı bu özelliklerinden dolayı diyabet hastalarına da iyi gelmektedir. Çünkü günlük tüketildiğinde karbonhidrat isteğini kesmekle kalmıyor şeker isteğine son veriyor. Bağışıklık sisteminde vücuttaki yararlı mikropların güç kazanmasını sağlayarak vücudun sağlıklı formuna kavuşmasını sağlıyor. Zeytin yaprağı bu faydayı zamanla ve düzenli tüketime bağlı olarak sağlıyor. Şeker dengesini sağlaması diyabete ve yüksek tansiyonun düzenlenmesine iyi gelmektedir. Genellikle bu durum için toz halinde, çay olarak ve düzenli tüketilmesi gerekmektedir. Başta ayaklar olmak üzere vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkan mantar ve cilt hastalıklarında hızlı iyileştirme özelliğine sahiptir.

Cilt hastalıklarından biri olan sıtma, birçok kişinin korktuğu hastalıkların başında gelmektedir. Ancak zeytin yaprağının düzenli olarak kullanılması halinde öncelikle sıtma yaraları iyileşmektedir. Bunun ardından ise sıtma kaşıntısı azalarak yok olacaktır.

Zeytin yaprağı, yalnızca fiziksel hastalıklar için fayda sağlamıyor. Psikolojik sorunlar için de rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yorgunluğu üzerinden atamayanlar, stresli bir hayatı olanlar zeytin yaprağını düzenli tüketmelidir. Rahatlatıcı bir etkiye sahip olan zeytin yaprağı öfke kontrolüne de büyük ortanda iyi gelmektedir. Stresli bir gün geçirenlerin akşam bir bardak zeytin yaprağı çayı içmesi sakinleşmesine yardımcı olmaktadır. Yorgun ve düşük enerji düzeyine sahip olanlar için metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle enerji sağlar.

Zeytin yaprağı faydalanmak için nasıl kullanılır?

Zeytin yaprağı, fayda almak ve hastalıklarına şifa almak isteyenler için belli önerilere dikkat edilerek kullanılması gereken bir bitkidir. Öncelikle düzenli kullanılması gerekmektedir. İlaçlar vayda sağlayan tüm bitkiler gibi zeytin yaprağı da düzenli kullanılmalıdır. Zayıflamak isteyenler zeytin yaprağını kurutarak toz haline getirmelidir. Daha sonra toz haline getirmiş olduğu yaprağı kavanoza doldurarak günde en az bir bardak içmelidir. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden önce bir bardak içilmesi daha faydalı olmaktadır. Tokluk hissi sağlaması ve enerji düzeyini artırması sebebiyle vücutta denge sağlayacaktır.

Yaraları ve mantarları iyileştirmek için zeytin yaprağı yaranın üzerinde bekletilebilir. Her gün tazelenerek bekletilmesi halinde yaranın iyileşme süreci hızlanmaktadır. Zeytin yaprağının toz haline getirilmiş biçimi de yaralara uygulanabilir. Benzer etkiyi göstermektedir. Zeytin yaprağı toplandıktan sonra tuzlanıp saklanabilir. Kullanılması gerektiğinde küp içinden çıkarılıp yıkanarak rahatlıkla kullanılabilir. Bu aşamada vitamininde herhangi bir eksilme olmamaktadır.

Sıtma hastalığı bulunanlar için bire bir etkiye sahiptir. Bir miktar zeytin yaprağı kurutulup toz haline getirildikten sonra demlenerek günde iki kez düzenli olarak içilmelidir. Bu düzen terk edilmediği taktirde sıtma hastalığı ve bu hastalığa benzer cilt hastalıkları en geç iki hafta içinde iyileşmektedir. Hastalıkları ciddi boyutta olanlar mutlaka doktora başvurmalıdır. Doktorun uyguladığı tedavinin yanı sıra da zeytin yaprağı kullanılabilir.



