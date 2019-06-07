Zeynep Yetgil yarı finalde

İspanya’da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nı dün kadınlar kategorisindeki müsabakalarla devam etti.

U23 Avrupa şampiyon Zeynep Yetgil, 53 kiloda adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yetgil, ilk turda İspanyol Anna Maria Torres Rubio’yu (10-0), çeyrek finalde Ukraynalı Tetiana Profatilova’yı da (10-0) sayı tuşuyla yendi. Milli güreşçimizin yarı final maçı gazetemiz baskıya girdiğinde henüz başlamamıştı. 57 kiloda Özge Fındıkçı, 62 kiloda Gamze Nur Adakan, 65 kiloda Aslı Demir ve 72 kilo Merve Pul de repesaja kalmak için yenildikleri rakiplerinin mübakalarını bekleyecek.