Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, karantina günlerini evde geçiriyor.

Demirel, karantinada kilo almamak için sporunu ihmal etmiyor. Zeynep Sever Demirel'e spor yaparken eşi Volkan Demirel ve çocukları eşlik ediyor.

Zeynep Sever Demirel, corona virüs günlerinde imaj değişikliğine gitti ve yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Demirel'in takipçilerinden gelen yorumlarda Demirel'in yeni görüntüsünün ona yakıştığı ifade edildi.

Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yeni imajını bu görüntülerle paylaştı.

Takipçileri Zeynep Demirel'e "Ne yapsan yakışıyor." şeklinde yorum yaptılar.