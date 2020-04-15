Zeynep Sever Demirel: Şampiyon geliyor, az kaldı

Zeynep Sever Demirel, bir aylık karantina sürecinde her gün 2,5 saat spor yaparak hem kilo verdi hem de kas yaptı.

Demirel, takipçilerinin "Sporu abartmıyor musun?” şeklindeki sorusuna, dünya vücut şampiyonu bir kadın sporcunun fotoğrafını paylaşarak cevap verdi

Demirel, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, “Şampiyon geliyor, az kaldı” notunu düştü.

19 yaşındayken 59 kilo olduğunu söyleyen Demirel, şimdilerde 57 kiloya düştüğünü belirtmişti.

Volkan Demirel-Zeynep Sever çiftinin Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu var.