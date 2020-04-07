Zeynep Sever Demirel formunu nasıl koruyor?

Kaç gündür evdesiniz?

12 Mart’ta eve kapandık. Sadece bir kere kedi ve köpeklerimi veterinere götürdüm.

Kraliçe seçildiğinizde 19 yaşındayken kaç kiloydunuz?

O zamanlar 59 kiloydum.

Peki ya şimdi?

Daha da zayıfım. 57 kiloyum.

Bugünlerde nasıl besleniyorsunuz?

Sabahları süzme yoğurt içine meyve karıştırıyorum, çiya tohumu ve yulafla yiyorum. Paketli ürünlerden her zaman uzak duruyorum. Hamilelik sonrasında kilo vermek için saat 17.00’den sonra hiçbir şey yememiştim.

Cildinize uyguladığınız özel bir yöntem var mı?

Hem saçıma, hem de yüzüme Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Ayrıca cildime sofra tuzuyla peeling yapıyorum. Gül suyu da olmazsa olmazım.

Enerjinizi ve güzelliğinizi neye borçlusunuz?

Beden frekansım yüksek olduğu zaman dış görünümüme de yansıyor. Klişe bir cevap ama doğru.

Volkan Demirel de evde, 7/24 birlikte olmak zor mu?

Zor aslında. Çocuklarla bile bu kadar uzun süre vakit geçirmiyormuşum. Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz. Ben kitap okurken, o çocuklarla ilgileniyor.

Moraliniz bozulduğunda ya da sinirlendiğiniz ne zaman ne yaparsınız?

Çok duygusal bir insan olduğum için ağlarım.

Karantina bittiğinde ilk ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Ormana gidip yürüyüşe çıkmayı hayal ediyorum.

Kızlarınıza vereceğiniz en önemli öğüt ne olur?

Her bilgiyi sorgulamayı öğrensinler. Hayvanları, doğayı ve insanları sevsinler isterim.

(Posta)