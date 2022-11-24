Zeynep Bastık, Dünya Kupası'ndan ne kadar kazanacak?
Şarkıcı Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'nda yer alması sosyal medyada gündem olurken şarkının kazanacağı para da ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bugün Katar 2022 Dünya Kupası’nda Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.
Bastık'ın "Gururluyum" diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme gelmişti.
Zeynep Bastık, bugün Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.
İddialara göre ünlü şarkıcı Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacak.