Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bugün Katar 2022 Dünya Kupası’nda Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.

Bastık'ın "Gururluyum" diyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme gelmişti.

Zeynep Bastık, bugün Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

İddialara göre ünlü şarkıcı Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacak.



