O Ses Almanya yarışmasının dikkat çeken ismi Zeynep Avcı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yer alacak. Avcı, daha önce 'Kıyamam' ve 'Yalan' performansları ile jüri karşısına çıkmış ve performansı ile izleyicileri büyülemişti. Başarılı isim, dikkat çeken performanslarıyla çeyrek finale yükselse de şampiyon olamamıştı. O Ses Türkiye'de yılbaşı gecesi sahne alacak olan Zeynep Avcı'nın hayatı da merak konusu oldu. Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında? Zeynep Avcı nereli, evli mi? sorularının yanıtları haberimizde.

Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında? Zeynep Avcı nereli, evli mi?

Ailesi ile 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Avcı, senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 20 yıldır Berlin'de şarkı söyleyen Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestra ile biliniyor. Müzik eğitimine çocuk yaşlarında başlayan Avcı, büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı buldu.

Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti. İki çocuk annesi Zeynep Avcı, koç burcudur.