Hatayspor ve Bandırmaspor üst lige çıkma başarıları göstererek farklı çevrelerden tebrikler almaya başladı. İki kulübü tebrik eden isimlerden biri de Zeynep Alkan oldu. Spor dünyasında ismi çok fazla duyulmayan ancak sanat dünyasının babası nedeniyle yakından tanıdığı Zeynep Alkan, Hatay'lı olması nedeniyle Hatayspor'u; kendi ifadesiyle 'yarı Bandırmalı' olduğu için de Bandırmaspor'u tebrik için instagram paylaşımları yaptı. Peki Zeynep Alkan kimdir, kariyeri nasıl, ne işle uğraşır? Zeynep Alkan'a ilişkin detayları bu haberin devamında bulabileceksiniz.

Zeynep Alkan kariyeri

Zeynep Alkan, ünlü komedyen Hamdi Alkan'ın büyük kızıdır. Yurtdışında eğitimine devam eden 21 yaşındaki genç oyuncu, babasının yolundan giderek oyunculuk konusunda kariyer sahibi olmanın planlarını yapmaktadır. Genç yaşına rağmen başarılı organizasyonlarda yer almıştır, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün büyük kızı olan Zeynep Alkan, başrolünde ünlü komedyen Ata Demirer'in oynadığı 'Hedefim Sensin' filminde rol almıştır.

Zeynep Alkan instagram hesabı

İstanbul doğumlu olan Zeynep Alkan, 'Hayat Bazen Tatlıdır' isimli dizide rol alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Alkan dizide 'Emoji Emel' rolünde oynamıştır. Instagram'ı aktif kullanan genç oyuncu. zaman zaman spor dünyası ile ilgili paylaşımlar da yaparak, sporseverlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Zeynep Alkan, '@zeynepalkanz' profiliyle instagram'da yer almaktadır.