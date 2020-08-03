Başkan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor’un Süper Lig ’e çıkmasını istemek, bu konuda görüş iletmek her Adanalı kadar benim de hakkımdır. Bu doğrultuda Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşmemiz olmamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da alacağı her karara saygılıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Karalar, TFF'nin tepkisine neden olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Demirspor'umuzun Süper Lig'e çıkması hususunda görüşlerimizi, talebimizi ilgili yerlere ilettik. Adana'mızın Süper Lig'e renk katacağını düşünüyoruz. 21 takımlı sistemdense 22 takım daha iyidir. Eğer 22 takım olacaksa da bunu hak eden Adana Demir'dir" demişti.

ADANA (İHA)