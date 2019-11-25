Genellikle Güney Asya'da yetişen bir bitki olan zerdeçal zencefiller familyasına aittir. Halk arasında Hint safranı ve zerdeçöp ismiyle de bilinmektedir. Zerdeçal kullanımı özellikle Hindistan yemeklerinde yaygındır. Hindistan mutfağıyla özdeşleşmiş olan körü sosunun ana malzemesi de bu bitkidir. Ancak faydaları ve sağlığa katkıları giderek daha fazla öğrenildiği için artık Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen bir bitkidir.

Zerdeçal ve Bal Karışımı

Özellikle ülkemizde zerdeçal kullanım yerleri dendiğinde akla ilk gelen bal ve zerdaçal karışımlarıdır. Hem çocukların hem de yetişkinlerin grip ve nezle hastalıklardan çok daha kısa sürede kurtulmasını sağlar. Zerdeçal özü itibariyle acı bir bitkidir. Ancak bal ile karıştırıldığında hem çok daha lezzetli hem de çok daha faydalı olmaktadır.

Bal ile karıştırıldığında yoğun bir kıvamda olur. Bu sayede kaşıkla ile birlikte rahatlıkla tüketilebilir. Bir kavanozun içerisinde oda sıcaklığında saklanabilir. Boğaz ağrılarına da iyi gelir. Bademcikleri şişmiş olan hastalarda da olumlu etkileri mevcuttur.

Zerdeçal Bitkisinin Psikolojik Faydaları

1- Depresyon izlerini siliyor: Depresyon her ne kadar psikolojik temelli bir hastalık olsa da beli başlı gıda türleri ile bu hastalığın üstesinden gelmek mümkün. Hindistan, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin üniversite hastanelerinde fareler üzerinde yapılan deneyler zerdeçal bitkisinin serotonin hormonu salgılanmasına yardımcı olduğunu gözler önüne sermiştir. Çağımızın en büyük psikolojik rahatsızlıklarından biri olan depresyonun izlerini silmek ve hayata daha pozitif bakmak için bu bitki birçok farklı yemekte kullanılabilir.

2- Kaygı ile mücadele etmeyi kolaylaştırıyor: Günümüzde başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kendisine anksiyete bozukluğu teşhisi konulmuş kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Zerdeçal ile hazırlanmış özel soslar ve karışımlar kişinin kaygı semptomlarını büyük oranda azaltıyor. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar bu teoriyi destekler niteliktedir.

Zerdeçal Tüketmenin Fiziksel Faydaları

1- Tümör hücrelerinin çoğalmasını engelliyor: Özellikle kötü niyetli tümörler vücut içerisinde çoğalarak kansere yol açabilmektedir. Tümör hücrelerinin yayılmasını engellemek zerdeçal faydaları arasında gösteriliyor. Vücut dinamiklerini güçlendiren, bunun yanı sıra bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bu özel bitki haftada en az üç gün çeşitli yemeklerde ve sebzelerde kullanılarak kanser riskini de en aza indirgiyor.

2- İyileşme süreçlerini hızlandırıyor: Halk arasında nekahat dönemi olarak da bilinen iyileşme süreçlerini çok daha hızlı bir noktaya taşıyan zerdeçal, kişilerin bünyesine doğrudan etki eder. En ağır hastalıklarda dahi enerji sağlayarak vücudun çok daha kısa süre içerisinde toparlanmasını olanaklı hale getirir.

3- Kötü kolesterolü azaltıyor: Kırk yaş üstü bireylerin birçok hastalığında önemli rol oynayan kötü kolesterolün kandan atılmasını sağlayarak başta kalp - damar rahatsızlıkları olmak üzere birçok ciddi rahatsızlığın oluşmasına doğrudan engel olmaktadır.

4- Toksinleri atıyor: Çoğu zamanda sadece spor yapmak toksinlerin atılması için yeterli olmuyor. Bunun dışında sağlıklı beslenmek de beden içerisinde kalan toksinlerin atılmasını hızlandırıyor. Düzenli aralıklarla zerdeçal tüketmek toksinleri attığı gibi ödem oluşumlarına da engel oluyor.

5- Astıma iyi geliyor: Astıma bağlı nedenlerle solunum problemi yaşayan kişilerin yaşam standartlarını yükseltiyor. Nefesin açılmasını sağlayan bu mucizevi bitki üst solunum yolu enfeksiyonlarında da alternatif bir çözüm yolu sunuyor.

Zerdeçal ve Kullanım Alanları

Çeşitlilik arz eden zerdeçal kullanım yerleri sadece beslenmeye yönelik değildir. Haricen de kullanılabilir. Yüze sürüldüğü takdirde cildin yenilenmesini ve tazelenmesini sağlar. Deri yaralarına sürüldüğü takdirde iyileşme sürecini tam üç katına kadar yükseltir. Bu noktada zerdeçal kullanım dozu çok önemlidir. Doktorların ortak görüşüyle aşırı tüketimlerden kaçılmalı ve belirtilen miktarlarda kullanılmalıdır.



