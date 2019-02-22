Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenmesinin ardından Rus ekibinden olay bir paylaşım geldi.

Zenit yaptığı paylaşımda ünlü çizgifilm The Simpsons karakterlerini GIF şeklinde kullanarak Fenerbahçe'nin Rusya deplasmanından eli boş dönmesine göndermede bulundu.

Rus ekibi bu paylaşımdan kısa bir süre sonra bu kez maç özeti üzerinden bir göndermede bulundu.