Zenit’i bırak Konya’ya bak

Ersun Yanal, öğrencilerine Zenit galibiyetini kutlama fırsatı bile vermedi. Karşılaşmanın bitiminden yaklaşık 12 saat sonra, cumartesi günü oynanacak Konysapor maçının hazırlıkları başladı. Zenit karşısına 11’de çıkan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salonda başlayan antrenmanı sahada sürdürdü. Hücum ve savunma organizasyonları sırasında futbolcuların hırsı ve mücadelesi, Ersun Yanal’ın yüzünü güldürdü.

Yoğun yağış altında yapılan antrenmanda oyuncular çamur içinde kaldı! İdman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Konya provaları bugün devam edecek.