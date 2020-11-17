Zenit St Petersburg - Khimki maç sonucu: 83-88

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde iki Rusya temsilcisi karşı karşıya geldiler. Khimki Moskova, deplasmanda karşılaştığı Zenit St Petersburg'u son çeyrekteki etkili performansıyla 88-83 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Son çeyrekte elde ettiği 25-16'lık üstünlükle maçı kazanmayı başaran Khimki Moskova, 8. karşılaşmasındaki 2. galibiyetini elde ederken Zenit St Petersburg ise 5. maçındaki 2. yenilgisini aldı.

Khimki Moskova'da Alexey Shved, 24 sayıyla en skorer isim olurken bir diğer yıldız Errick McCollum da 19 sayıyla oynadı. Ayrıca konuk ekipte Greg Monroe; 11 sayı, 9 ribaunt ile öne çıktı.

Zenit'te Billy Baron 6/10 üç sayılık, 6/6 serbest atış isabetiyle 24 sayı üretirken Austin Hollins 15, Arturas Gudaitis 10 sayıyla maçı tamamladı.