Zenit St Petersburg - Bayern Münih maç sonucu: 79-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Rus ekibi Zenit St Petersburg, Almanya temsilcilerinden Bayern Münih'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 79-75'lik skorla galip ayrıldı.
İç sahada 3 maç sonra kazanan Zenit, toplamda ise 12. maçındaki 8. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise son 4 deplasman maçında 3. kez mağlup olurken toplamda da 14. maçında 5. yenilgisini aldı.
Zenit'te Billy Baron, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Will Thomas 13, Arturas Gudaitis 12 sayıyla oynadı.
Vladimir Lucic'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Bayern Münih'te Jalen Reynolds, 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Wade Baldwin IV ve DJ Seeley 12'şer sayıyla oynadılar.