Zenit St Petersburg - Barcelona maç sonucu: 74-70

Turkish Airlines EuroLeague'e temsilcilerimizden Anadolu Efes'i mağlup ederek başlayan Rus ekibi Zenit St Petersburg, ikinci hafta maçında da konuk ettiği Barcelona'yı 74-70 ile geçerek sezona flaş bir başlangıç yaptı. Zenit, bu sonuçla 2'de 2 yaparken ilk hafta bir başka Rus ekibi CSKA Moskova'yı mağlup eden Barcelona ilk yenilgisini aldı. Katalan devinde koç Sarunas Jasikevicius, corona virüse yakalandığı için takımının başında yer alamadı.

Zenit'in Galatasaray'dan transferi Alex Poythress 16 sayı, 11 ribaunt ile yıldızlaşırken Billy Baron da 16 sayıyla oynadı. İlk haftanın yıldızı Kevin Pangos ise eski takımı Barcelona'ya karşı 15 sayıyla öne çıkan isimlerden oldu.

Barcelona'da Nikola Mirotic 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Alex Abrines de 11 sayı üretti.