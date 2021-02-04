Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 24. maç döneminde Zenit St Petersburg'u konuk ediyor. 5 Şubat Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak bu mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasını iki galibiyetle bitirdi. Fenerbahçe Beko, 26 Ocak Salı günü konuk ettiği Maccabi Playtika’yı 82-75 geçti. Temsilcimizde Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Nando De Colo 16 sayı, 3 asist, Dyshawn Pierre 15 sayı, 4 ribaund, 2 top çalma üretti. Sarı-Lacivertliler, 28 Ocak Perşembe günü konuk olduğu Khimki Moskova’yı da 76-107 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da tam altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer isimler 18 sayıyla Nando De Colo, 17 sayıyla Lorenzo Brown, 15 sayıyla Jan Vesely ve 14’er sayıyla Marko Guduric ile Dyshawn Pierre oldu. Üst üste sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, 23 hafta sonunda 13 galibiyete ulaşmış oldu ve sekizinci basamağa tırmandı.

Sarı-Lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son resmi maçında 31 Ocak Pazar günü Empera Halı Gaziantep Basketbol’u konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibine bir uzatma bölümü sonunda 97-102 mağlup olarak 19 haftayı 14 galibiyetle bitirdi. Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko’da, Empera Halı Gaziantep Basketbol maçında sakatlanan Marko Guduric ve Dyshawn Pierre’nin durumları maç gününde belli olacak. Takım idmanlarına başlayan Danilo Barthel’in durumuna da teknik ekibimiz tarafından karar verilecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Fenerbahçe'nin bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu. Marko Guduric ise dahil olduğu süreçten itibaren sekiz maçta da ilk beşte yer buldu.

Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son 12 maçın 11’inde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı buldu.

Dyshawn Pierre, son altı EuroLeague maçının beşinde en az bir üçlük isabeti buldu.

Jarell Eddie, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir üçlük isabeti kaydetti.

Lorenzo Brown, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde en az bir üçlük buldu. Brown, bu süreçte en az bir top çalmaya imza attı.

Jan Vesely, maç başına 17.4 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda sezonun en iyi altıncı oyuncusu.

Lorenzo Brown maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde dördüncü, Nando De Colo da aynı istatistik alanında 1.4 ortalamayla beşinci sırada.

Ahmet Düverioğlu, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı %74.5 iki sayı isabet oranıyla en iyi üçüncü oyuncu.

Nando De Colo, bu sezon faul çizgisinde yakaladığı %96.5 isabet oranıyla EuroLeague genelinde en iyi isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 461 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi yedinci isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 983 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli beşinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 162 toplam değer ile dokuzuncu sırada, ribaund istatistiğinde ise 1187 toplam değer ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2561 sayısı var ve bu alanda da en değerli 16. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3307 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 824 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3713 ile yedinci sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 317 üç sayılık isabeti var ve en iyi 18. oyuncu. Ali Muhammed de üç sayılık isabetlerde 305 toplam değer ile 20. sırada yer alıyor.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşmasına 16 sayı kaldı.

Edgaras Ulanovas’ın top çalmalarda 100 barajını aşmasına dört top çalma kaldı.

Ahmet Düverioğlu, iki sayılık atışlarda %67.4 isabet oranıyla EuroLeague tarihinde altıncı sırada.

Marko Guduric’in top çalma istatistiğinde 100 barajını aşmasına 2 top çalma kalmış durumda.