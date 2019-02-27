Zenit Kazan: 3 - Halkbank: 0

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 6. ve son maçında Rusya temsilcisi Zenit Kazan’a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 21:13
- A +
Zenit Kazan: 3 - Halkbank: 0

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 6. ve son maçında Rusya temsilcisi Zenit Kazan’a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Kazan kentinde oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-14, 25-22 ve 28-26’lık setlerle 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu’nu 8 puanla ikinci sırada bitiren Halkbank, en iyi 3 ikinci arasında yer alamadı ve organizasyona veda etti.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde gruplarında ilk sırayı alan 5 takım ile en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.